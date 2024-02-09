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16:24, 9 февраля 2024Бывший СССР

Более тысячи граждан России покинули Латвию из-за миграционной политики

Поверенный РФ Зыков: более тысячи россиян покинули Латвию из-за политики Риги

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Более тысячи граждан России самостоятельно покинули Латвию из-за недружественной миграционной политики Риги. Об этом рассказал временный поверенный в делах России в балтийской республике Олег Зыков в интервью для РИА Новости.

«Судя по массовым обращениям, поступающим в дипмиссию от россиян, многие, не дожидаясь вердикта латвийской миграционной службы, приняли решение самостоятельно покинуть республику и переехать на постоянное жительство в Россию. На родину переселяются целыми семьями, включая детей и внуков. На сегодняшний день речь идет более чем о тысяче человек», — заявил дипломат.

Он добавил, что по своей возмутительности и антигуманности особенно примечательны случаи депортации пенсионеров и инвалидов.

Также Зыков сообщил о консульской и юридической помощи оказавшимся на грани выдворения гражданам России, которую оказывает дипломатическая миссия.

Ранее в Латвии заявили, что депортация россиян из республики — это очень мягкий шаг по сравнению с концентрационными лагерями, куда во время Второй мировой войны интернировали немцев. Несмотря на то что пострадают невиновные, в этом нет ничего страшного, уверен профессор из Риги Марцис Аузиньш.

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      Глеб Палехов
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