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15:36, 17 января 2024Бывший СССР

В Латвии вспомнили о лагерях на фоне массовой высылки россиян

Латвийский профессор Аузиньш назвал депортацию из страны россиян мягким шагом

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Депортация россиян из Латвии — это очень мягкий шаг по сравнению с концентрационными лагерями, куда во время Второй мировой войны интернировали немцев в Великобритании. О лагерях на фоне массовой высылки из страны граждан России, в том числе пенсионеров, вспомнил латвийский профессор Марцис Аузиньш в эфире телеканала Jauns.lv.

«Во время Второй мировой войны граждан Германии в Великобритании ограничивали различными способами (...). Я не призываю сейчас сделать что-то подобное в Латвии, но хочу сказать, что это очень мягкий шаг, потому что в Латвии есть люди, присягнувшие на верность Российской Федерации, которые не хотят и не могут понять, что происходит в Латвии», — заявил Аузиньш.

Он добавил, что хотя из-за депортации могут пострадать невиновные, в этом нет ничего страшного, ведь из-за украинского конфликта уже пострадали все жители республики.

Ранее стало известно, что в Латвии на грани депортации оказалось около 800 пенсионеров. Среди кандидатов на выдворение — незрячие инвалиды с детства.

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      Глеб Палехов
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