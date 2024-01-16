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13:18, 16 января 2024Бывший СССР

В Латвии под угрозой депортации оказались почти 800 российских пенсионеров

Посольство России: 789 российским пенсионерам в Латвии грозит депортация
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Из-за изменений в миграционном законодательстве Латвии почти 800 российских пенсионеров оказались под угрозой депортации. Такую статистику опубликовало посольство России в республике в Telegram-канале.

«1167 проживающих в Латвии российских граждан под угрозой депортации, 789 из них старше 60 лет. Среди кандидатов на выдворение — незрячие инвалиды с детства», — заявили в дипломатическом ведомстве.

В посольстве отметили, что из-за реализации Ригой поправок к закону «Об иммиграции» многие пожилые люди лишились средств к существованию и могут быть выдворены из страны.

За незнание языка власти республики, в частности, аннулировали вид на жительство 72-летней незрячей пенсионерке. Женщину лишили пособия, а также возможности получать медицинское обслуживание, в том числе приобретать рецептурные медикаменты.

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      Глеб Палехов
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