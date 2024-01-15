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17:14, 15 января 2024Бывший СССР

В Латвии решили депортировать 72-летнюю незрячую пенсионерку

Посольство России: в Латвии решили депортировать 72-летнюю незрячую пенсионерку

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Латвии решили депортировать из страны незрячую 72-летнюю пенсионерку за незнание языка. Об этом сообщает посольство России в Риге в своем Telegram-канале.

Жительница города Лиепаи является инвалидом по зрению с детства и нуждается в постоянном уходе и сопровождении. С помощью родственников женщина начала собирать документы для продления вида на жительство еще в декабре 2022 года.

Однако получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку в срок ей не удалось из-за очередей, затянувших процесс до ноября 2023 года. Из-за этого, незрячей пенсионерке пришлось проходить языковое тестирование, которое ей не удалось пройти по чтению и письму.

Из-за аннуляции ВНЖ женщину лишили пенсии, которую она получала за трудовой стаж в Латвии, а также возможности получать медицинское обслуживание, в том числе приобретать рецептурные медикаменты. Кроме того, стресс негативно сказался и на здоровье пенсионерки.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позором депортацию пожилых людей из стран Балтии. Так он прокомментировал выдворение властями Латвии российского пенсионера Бориса Каткова, которого выгнали из страны под предлогом угрозы национальной безопасности.

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      Александр Курбатов
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