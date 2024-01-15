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12:19, 15 января 2024Бывший СССР

Кремль назвал позором депортацию пенсионеров из стран Балтии

Песков назвал абсолютным позором депортацию пенсионеров из стран Балтии

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсолютным позором депортацию пожилых людей из стран Балтии. Так он отреагировал на выдворение из Латвии российского пенсионера Бориса Каткова, цитирует ТАСС.

«Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором», — сказал Песков.

Ранее Каткова депортировали с территории Латвии под предлогом угрозы национальной безопасности. Как рассказал пенсионер, он не получил никаких объяснений, когда узнал о лишении вида на жительство. Катков подчеркнул, что полицейские пришли через несколько дней после вынесения постановления. При этом изначально у него был месяц, чтобы оспорить решение.

Кроме того, пенсионер назвал свою депортацию попыткой унизить россиян в Латвии. Он допустил, что выдавливание соотечественников связано с желанием Риги прекратить помощь Москвы российским гражданам за рубежом.

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      Кристина Есикова
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