Кремль назвал позором депортацию пенсионеров из стран Балтии

Песков назвал абсолютным позором депортацию пенсионеров из стран Балтии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсолютным позором депортацию пожилых людей из стран Балтии. Так он отреагировал на выдворение из Латвии российского пенсионера Бориса Каткова, цитирует ТАСС.

«Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором», — сказал Песков.

Ранее Каткова депортировали с территории Латвии под предлогом угрозы национальной безопасности. Как рассказал пенсионер, он не получил никаких объяснений, когда узнал о лишении вида на жительство. Катков подчеркнул, что полицейские пришли через несколько дней после вынесения постановления. При этом изначально у него был месяц, чтобы оспорить решение.

Кроме того, пенсионер назвал свою депортацию попыткой унизить россиян в Латвии. Он допустил, что выдавливание соотечественников связано с желанием Риги прекратить помощь Москвы российским гражданам за рубежом.