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01:59, 13 января 2024Россия

В Пскове помогут выдворенному из Латвии пенсионеру

Власти Псковской области помогут выдворенному из Латвии 82-летнему пенсионеру

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Псковской области окажут медицинскую и социальную помощь 82-летнему пенсионеру Борису Каткову, который был выдворен с территории Латвии под предлогом угрозы национальной безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в беседе с ТАСС.

Ведерников подчеркнул, что инцидент является «проявлением русофобии и слабоумия». По поручению губернатора руководитель аппарата правительства региона вместе с представителями комитетов по соцзащите и здравоохранению уже выехал на границу.

Ранее Никулинский суд Москвы постановил выдворить из России сербского музыканта и вокалиста группы «Пасош» Петара Мартича за пропаганду наркотиков.

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      Юлия Мискевич
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