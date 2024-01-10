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14:07, 10 января 2024Силовые структуры

Сербского музыканта Мартича выдворят из России за пропаганду наркотиков

Суд в Москве приговорил к выдворению из России сербского музыканта Мартича

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Никулинский суд Москвы постановил выдворить из России сербского музыканта и вокалиста группы «Пасош» Петара Мартича за пропаганду наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 6.13 («Пропаганда наркотических средств иностранным гражданином») КоАП РФ и назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ.

Мартич — гражданин Сербии. Он является сооснователем групп «Пасош», «Озера» и DJ-проекта «Прыгай киска».

Ранее районные суды Петербурга приговорили к выдворению из России 40 мигрантов, задержанных в новогоднюю ночь.

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      Олеся Мицкевич
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