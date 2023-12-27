Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:23, 27 декабря 2023Силовые структуры

Музыкант Петар Мартич проигнорировал заседание суда о выдворении из России

Музыкант Петар Мартич не явился в суд Москвы на заседание о его выдворении
Петар Мартич

Петар Мартич. Кадр: СИМПАТИЧНЫЕ КУПЮРЫ / YouTube

Сербский музыкант Петар Мартич не явился на заседание Никулинского суда Москвы, посвященное его выдворению из России. Об этом сообщает ТАСС.

О заседании музыкант был уведомлен, однако проигнорировал его. В связи с этим заседание отложили на 10 января.

Мартич обвиняется в пропаганде наркотиков. В отношении него составлен административный протокол. Теперь музыканту грозит штраф до 30 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток с последующим выдворением из страны.

Фигурант родился в Белграде, но в 1997 году переехал в Россию. Он создал группы «Пасош», «Озера» и DJ-проект «Прыгай киска».

Ранее сообщалось, что следователи сняли все ограничения с блогерши Лерчек и ее мужа.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны раскрыло статистику по мобилизованным россиянам. Среди них есть и те, кто не служил в армии

      Полиция проверит мужчину за нападение на семью с ребенком в российском регионе

      В Думе попросили Генпрокуратуру проверить инициативы по усыплению бродячих псов

      Россиянам раскрыли действенные способы сэкономить на новогоднем путешествии

      Олимпийский чемпион раскритиковал сбежавших в США российских фехтовальщиков

      Девушка услышала треск в ухе и сделала неприятное открытие

      В Windows 11 добавили функцию автоматической переустановки

      Фадеев назвал голую вечеринку Ивлеевой колхозом

      Фигурантам дела о «Маяковских чтениях» запросили до семи лет колонии

      Россиянка пригласила к себе на чай двух школьников и избила их

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости