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22:02, 2 января 2024Силовые структуры

Из России выдворят 40 мигрантов после задержаний в Петербурге в новогоднюю ночь

Из России выдворят 40 мигрантов, задержанных в Петербурге в новогоднюю ночь

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Районные суды Санкт-Петербурга постановили выдворить из России 40 мигрантов, задержанных в северной столице в новогоднюю ночь. Об этом сообщает РИА Новости.

Объединенная пресс-служба судов города уточнила в Telegram, что 1 января был рассмотрен 31 протокол, 2 января — еще 17. Задержанных признали виновными в нарушении миграционного законодательства. Им назначили наказание в виде штрафа (5 000 или 7 000 рублей) и принудительного либо самостоятельного контролируемого выезда за пределы России.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что в центральной части Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь задержали порядка трех тысяч иностранных граждан. Мигрантов доставили в отделы полиции. Выяснилось, что более 600 из задержанных находились на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства.

В Москве также прошел аналогичный рейд. «Коммерсантъ» выяснил, что в столице иностранных граждан задерживали под предлогом поиска правонарушений в базе. Сколько человек стали объектами внимания правоохранителей, не уточняется.

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      Марина Совина
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