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23:50, 1 января 2024Россия

Массовые задержания мигрантов произошли в новогоднюю ночь в Москве и Петербурге

В Москве и Петербурге в ночь на 1 января произошли массовые задержания мигрантов

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Москве и Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь прошли массовые задержания мигрантов, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд каналов.

В столице иностранных граждан задерживали под предлогом поиска правонарушений в базе. Сколько человек стали объектами внимания правоохранителей, не уточняется.

В Санкт-Петербурге в ночь на 1 января наиболее массовые задержания прошли возле станции метро «Гостиный двор», там в автобусы забрали не менее 50 человек, в том числе несовершеннолетних. Также рейды проходили вблизи «Адмиралтейской», но менее масштабные.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что в центральной части Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь задержали порядка трех тысяч иностранных граждан. Мигрантов доставили в отделы полиции. Выяснилось, что более 600 из задержанных находились на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства. На них составили административные протоколы, уточняется, что более 100 человек могут быть выдворены.

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      Марина Совина
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