Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:13, 1 января 2024Россия

Тысячи мигрантов задержали в Петербурге в новогоднюю ночь

«Фонтанка» сообщила о задержании 3 тысяч мигрантов в Петербурге 1 января

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В центральной части Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь задержали порядка трех тысяч иностранных граждан. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мигрантов доставили в отделы полиции. Выяснилось, что более 600 из задержанных находились на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства. На них составили административные протоколы, уточняется, что более 100 человек могут быть выдворены.

Районные суды Петербурга 1 января рассмотрели 31 протокол. Сообщается, что 27 человек признаны виновными в нарушении миграционного законодательства. Им назначены штрафы и принудительный либо самостоятельно контролируемый выезд за пределы России.

В пресс-службе рассказали, что один из мигрантов пытался убедить суд, что является студентом. В качестве доказательства он принес судье студенческий билет от ноября 2020 со сроком действия по 31 августа 2021 года. «Взглянув на календарь, суд стал задавать вопросы. Господин Кенжаев признался, что в 2020 был отчислен», — добавили в пресс-службе петербургских судов.

В декабре в Петербурге начались еженедельные рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Полицейские обходят места проживания иностранных граждан и торговые площадки с иностранными работниками.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «У меня все кипит» Путин пообещал ответить на удар ВСУ по Белгороду

      В Крыму возмутились новогодним обращением Зеленского

      «Ливерпуль» захотел подписать Мбаппе на замену Салаху

      В Брянске блогершу задержали за сожжение загранпаспорта

      В Одессе порядка 15 человек провели марш в честь дня рождения Бандеры

      Россиянин транслировал лозунг «Слава Украине!» на своем балконе

      Пакьяо объявил о реванше с Мэйуэзером

      Тысячи мигрантов задержали в Петербурге в новогоднюю ночь

      Бастрыкин поручил расследовать драку мигрантов в новогоднюю ночь в Балашихе

      В США прокомментировали новогоднее обращение Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости