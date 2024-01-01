Тысячи мигрантов задержали в Петербурге в новогоднюю ночь

«Фонтанка» сообщила о задержании 3 тысяч мигрантов в Петербурге 1 января

В центральной части Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь задержали порядка трех тысяч иностранных граждан. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мигрантов доставили в отделы полиции. Выяснилось, что более 600 из задержанных находились на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства. На них составили административные протоколы, уточняется, что более 100 человек могут быть выдворены.

Районные суды Петербурга 1 января рассмотрели 31 протокол. Сообщается, что 27 человек признаны виновными в нарушении миграционного законодательства. Им назначены штрафы и принудительный либо самостоятельно контролируемый выезд за пределы России.

В пресс-службе рассказали, что один из мигрантов пытался убедить суд, что является студентом. В качестве доказательства он принес судье студенческий билет от ноября 2020 со сроком действия по 31 августа 2021 года. «Взглянув на календарь, суд стал задавать вопросы. Господин Кенжаев признался, что в 2020 был отчислен», — добавили в пресс-службе петербургских судов.

В декабре в Петербурге начались еженедельные рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Полицейские обходят места проживания иностранных граждан и торговые площадки с иностранными работниками.