Выдворенный из Латвии российский пенсионер раскрыл детали депортации

Депортированный из Латвии пенсионер Катков рассказал, что ему дали час на сборы

Выдворенный из Латвии российский пенсионер Борис Катков в беседе с РИА Новости прокомментировал произошедшее.

По словам мужчины, его просто поставили в известность о лишении вида на жительство, ничего не объяснив. Он рассказал, что сотрудники полиции пришли к нему через насколько дней после того, как было вынесено постановление, хотя изначально ему дали месяц, чтобы оспорить решение.

При этом, пожаловался Катков, ему предоставили только час на сборы. «Взял то, что жена успела собрать за час. (...) Без объяснения посадили: "Вы арестованы". И все», — поделился он.

13 января пенсионер прибыл в Калининград самолетом из Санкт-Петербурга, где его встретили сотрудники Балтийского федерального университета (БФУ), в котором он работает с 2008 года. Ему окажут необходимую поддержку, в том числе обеспечат жильем.