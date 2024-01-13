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21:19, 13 января 2024Россия

Раскрыта дальнейшая судьба выдворенного из Латвии российского пенсионера

Депортированный из Латвии российский пенсионер Катков прибыл в Калининград

Фото: Unsplash.com

Выдворенный из Латвии российский пенсионер Борис Катков прибыл в Калининград самолетом из Санкт-Петербурга, борт приземлился в 16:57 (17:57 мск). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Храброво.

82-летнего мужчину встретили сотрудники Балтийского федерального университета (БФУ), там отметили, что Катков работает в учебном заведении с 2008 года.

В вузе также раскрыли дальнейшую судьбу депортированного пенсионера. Ректор БФУ Александр Федоров распорядился оказать ему необходимую поддержку, в том числе обеспечить жильем. Кроме того, в ближайшее время он планирует встретиться с Катковым для обсуждения дальнейшей профессиональной деятельности.

Ранее 13 января сообщалось, что власти Псковской области окажут медицинскую и социальную помощь Каткову, который был выдворен с территории Латвии под предлогом угрозы национальной безопасности.

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      Марина Совина
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