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07:52, 15 января 2024Бывший СССР

Выдворенный из Латвии пенсионер объяснил причину депортации

Пенсионер Катков объяснил свою депортацию из Латвии попыткой унизить россиян

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Выдворенный из Латвии российский военный пенсионер Борис Катков назвал свою депортацию попыткой унизить россиян в этой стране. Свое мнение он озвучил агентству РИА Новости.

82-летний мужчина предположил, что выдавливание российских соотечественников связано с желанием Риги прекратить помощь Москвы соотечественникам за рубежом. «Начались какие-то процессы, связанные с ликвидацией русского языка, с ликвидацией русской культуры, притеснением граждан России. Это беспрецедентная акция, которую учинили национал-радикалы», — сказал Катков.

Катков был выдворен с территории Латвии под предлогом угрозы национальной безопасности. 13 января пенсионер прибыл в Калининград. Его встретили сотрудники Балтийского федерального университета (БФУ), там отметили, что Катков работает в учебном заведении с 2008 года. Ректор БФУ Александр Федоров распорядился оказать ему необходимую поддержку, в том числе обеспечить жильем.

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      Марина Совина
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