Выдворенный из Латвии пенсионер объяснил причину депортации

Пенсионер Катков объяснил свою депортацию из Латвии попыткой унизить россиян

Выдворенный из Латвии российский военный пенсионер Борис Катков назвал свою депортацию попыткой унизить россиян в этой стране. Свое мнение он озвучил агентству РИА Новости.

82-летний мужчина предположил, что выдавливание российских соотечественников связано с желанием Риги прекратить помощь Москвы соотечественникам за рубежом. «Начались какие-то процессы, связанные с ликвидацией русского языка, с ликвидацией русской культуры, притеснением граждан России. Это беспрецедентная акция, которую учинили национал-радикалы», — сказал Катков.

Катков был выдворен с территории Латвии под предлогом угрозы национальной безопасности. 13 января пенсионер прибыл в Калининград. Его встретили сотрудники Балтийского федерального университета (БФУ), там отметили, что Катков работает в учебном заведении с 2008 года. Ректор БФУ Александр Федоров распорядился оказать ему необходимую поддержку, в том числе обеспечить жильем.