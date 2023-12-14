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18:02, 14 декабря 2023Путешествия

Названы самые опасные страны для путешествий в 2024 году

Сирия и Ливия вошли в пятерку самых опасных стран для путешествий в 2024 году

Фото: Muhammad Hamed / Reuters

Сирия и Ливия вошли в пятерку самых опасных стран для путешествий в 2024 году. Соответствующие данные опубликованы в ежегодном исследовании, проводимом фирмой по оценке рисков International SOS.

Также в числе государств, которые не рекомендуется посещать туристам, названы Южный Судан, Афганистан и Сомали. При этом Южный Судан, занявший первое место в антирейтинге, описывается как страна с чрезвычайной угрозой безопасности. По мнению авторов исследования, там существуют серьезные риски «насильственных нападений вооруженных группировок на путешественников и международных представителей».

В International SOS также поделились списком самых безопасных стран мира для путешествий в 2024 году. В него вошли Исландия, Люксембург, Норвегия, Швейцария и Дания.

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Исландия заняла первое место благодаря низкому уровню насильственных преступлений, отсутствию политического насилия и незначительному количеству религиозных и расовых преступлений в отношении иностранцев.

Ранее пользователи форума Reddit поспорили о худших для путешествия странах и выбрали несколько наиболее разочаровывающих направлений. В их числе оказалась и Россия.

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      Марина Черняк
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