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09:00, 10 октября 2023Путешествия

Пользователи сети поспорили о худших для путешествия странах и выбрали Россию

Пользователи Reddit назвали путешествие в Россию разочарованием

Фото: Henry Romero / Reuters

Пользователи форума Reddit поспорили о худших для путешествия странах и выбрали несколько наиболее разочаровывающих направлений. В их числе оказалась и Россия, говорится в соответствующем обсуждении на платформе.

Автор комментария отметил, что остался крайне недоволен поездкой в РФ. Некоторые пользователи сети согласились с ним, однако были и те, кто вступился за туризм в России. Так, юзер с никнеймом @brixton_massive отметил, что Санкт-Петербург «чертовски великолепен», а Москва очень крутая. «Жаль, что я не вернусь туда в ближайшее время!» — заключил он.

Помимо России в списке значатся Китай из-за недружелюбных граждан, Швеция из-за «лживой вежливости», а также Багамские Острова из-за бедности населения. По мнению пользователя @gear-heads, разочарованием станут и все страны Персидского залива, в том числе Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты.

«Летом невыносимо жарко, пугающе дорого. Все кажется поверхностным. Фанатичное общество, в котором темнокожие люди находятся в самом низу пищевой цепи. Ужасное место для жизни женщины», — заключил юзер.

Ранее для российских туристов составили рейтинг самых опасных стран. В него вошли Венесуэла, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Доминиканская Республика. Списком поделился турагент Николай Мельник.

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    Зарина Дзагоева
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