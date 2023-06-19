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19:05, 19 июня 2023Путешествия

Составлен рейтинг самых опасных для российских туристов стран

Турагент Мельник назвал Венесуэлу, Грузию и ОАЭ самыми опасными для россиян странами

Фото: luisana zerpa / Unsplash

Для российских туристов составили рейтинг самых опасных стран. Им поделился с «Вечерней Москвой» турагент Николай Мельник.

В список, озвученный экспертом, вошли Венесуэла, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Доминиканская Республика. По словам Мельника, Венесуэла — криминальное государство, и хотя сообщений о негативном отношении именно к российским туристам в этой стране пока не поступало, им все же следует быть настороже. «Стоит в Каракасе или любом курорте забрести не в тот район, и тебе могут руку отрезать, ногу и даже убить», — предостерег турагент.

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Столкнуться с агрессией в своей адрес российские туристы могут и в столице Грузии. Но, по мнению эксперта, в этом случае дело больше в менталитете. Он сравнил местных жителей с каталонцами, которые в какой-то момент настолько устали от туристов, что «возненавидели их всех». «И аналогичные чувства сейчас переживают грузины, особенно в крупных городах республики», — добавил Мельник.

В ОАЭ россиян любят и рады им, но все же, отправляясь в эту мусульманскую страну, туристам стоит вести себя подобающим образом и заранее изучить местные традиции, предупредил специалист туротрасли.

Стать жертвой опасных мафиозных групп и преступных синдикатов можно в Доминикане. По словам Мельника, люди там добродушные и гостеприимные, но есть социальный фактор — криминал. Эксперт отметил, что в этой стране очень высокий уровень преступности, и воры грабят любых туристов, не только россиян.

Ранее аналитики «Страхового Дома ВСК» назвали самые опасные для здоровья россиян зарубежные курорты. Так, по данным экспертов, самым опасным направлением для путешествий стала Турция. На эту популярную пляжную страну приходится около 41 процента страховых случаев. На втором месте в антирейтинге оказались отечественные курорты — на них пришлось 24 процента инцидентов.

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    Марина Черняк
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