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20:18, 8 июня 2023Путешествия

Россиянам назвали самые опасные для здоровья зарубежные курорты

ВСК: самой опасной курортной страной для путешествий россиян стала Турция

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Аналитики Страхового Дома ВСК назвали самые опасные для здоровья россиян зарубежные курорты. Своими выводами они поделились с «Лентой.ру».

Так, по данным экспертов, самым опасным направлением для путешествий стала Турция. На эту популярную пляжную страну приходится около 41 процента страховых случаев. На втором месте в антирейтинге оказались отечественные курорты — на них пришлось 24 процента инцидентов.

Также в число лидеров по количеству страховых событий вошла Абхазия почти с 11 процентами обращений от туристов. При этом специалисты уверены, что подобная статистика отчасти обусловлена спросом на перечисленные направления среди путешественников.

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В список самых распространенных страховых случаев в Турции входят гастриты (18 процентов происшествий), фарингиты (14 процентов), отиты (12 процентов), инфекции верхних дыхательных путей (11 процентов). Отдыхающие в этой стране часто сталкиваются с тонзиллитом (8 процентов), тошнотой и рвотой (5 процентов) и различными травмами (5 процентов).

Ранее россиянам раскрыли способ выгодно отдохнуть в Турции. Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что путевки в популярную курортную страну через туроператора обходятся значительно дешевле, чем самостоятельный отдых.

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    Фариза Бацазова
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