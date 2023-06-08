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14:07, 8 июня 2023Путешествия

Россиянам раскрыли способ выгодно отдохнуть в Турции

Вице-президент АТА: самостоятельный отдых у россиян в Турции обходится дороже путевки

Фото: Seval Torun / Unsplash

Путевки в Турцию через туроператора обходятся россиянам значительно дешевле, чем самостоятельный отдых. Способ выгодно отдохнуть в популярной курортной стране в разговоре с «360» раскрыл вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

По словам эксперта, туроператор выкупает отели на лето еще в декабре-январе по низким ценам, а самостоятельная поездка приходится уже на пик сезона и обходится в самую дорогую стоимость. «Примерно на 20-30 процентов цены у самостоятельных путешественников выше, чем у операторов», — пояснил он.

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Более того, в настоящее время у турагентов есть возможность за все платить в рублях, в том числе за авиабилеты за рубежом, за проход в театры и музеи, прокат машин. Пункт про аренду транспорта представитель АТА назвал важной статьей расходов. Он отметил, что у многих российских туристов есть дебетовые карты различных иностранных банков (узбекских, белорусских, казахских, киргизских), однако автомобили по ним по низким ценам не дают.

Тем временем руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь также подчеркнула, что для туристов с путевками отдых всегда выходит дешевле, чем для самостоятельных путешественников. В большинстве случаев это связано с тем, что пакетные туры включают в себя перелеты чартерными рейсами. Специалист добавила, что на подобные путевки к тому же всегда идут скидки.

Ранее в июне стало известно, что отели в Турции повысили цены для российских туристов, но оставили их прежними для европейцев. В АТА сообщили, что подорожание для российского рынка связано с отсутствием альтернативных вариантов отдыха за рубежом. В среднем повышение цен произошло на 20 процентов в евро по сравнению с прошлым годом.

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    Фариза Бацазова
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