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17:27, 6 июня 2023Путешествия

Турецкие отели повысили цены для россиян

Отели Турции повысили цены для россиян из-за отсутствия альтернативных вариантов отдыха

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян рассказал, что отели в Турции повысили цены для российских туристов, но оставили их прежними для европейцев. Об этом он сообщил в беседе с «Известиям».

В АТА объяснили, что подорожание для российского рынка связано с отсутствием альтернативных вариантов отдыха за рубежом. В среднем повышение цен произошло на 20 процентов в евро по сравнению с прошлым годом. По словам Мкртчяна, стоимость для западных путешественников не изменились, так как в противном случае они предпочтут более доступные Кипр и Грецию.

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Несмотря на популярность турецких курортов среди россиян, турагенты отмечают упадок бронирований из-за повышения стоимости отдыха. Даже некоторые популярные отели в настоящее время не загружены, объяснил эксперт. Мкртчян рекомендовал подождать с бронированием поездок в июле и августе, поскольку цены еще могут упасть.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян заявил, что стоимость отдыха на турецких курортах для россиян достигла уровня экзотических стран Азии и Карибского побережья и составила 150-200 тысяч рублей на двоих в неделю. По его словам, отпуск в этой стране для семьи из трех человек летом обойдется в среднем в 218 тысяч рублей, а из четырех — в 253 тысячи рублей.

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    Зарина Дзагоева
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