Стоимость отдыха в Турции для россиян достигла уровня экзотических стран

АТОР: недельный отдых в Турции летом обойдется россиянам в 150-200 тысяч рублей

Стоимость отдыха на турецких курортах для россиян достигла уровня экзотических стран Азии и Карибского побережья и составила 150-200 тысяч рублей на двоих в неделю. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артура Мурадяна.

По его словам, отпуск в этой стране для семьи из трех человек летом обойдется в среднем в 218 тысяч рублей, а из четырех — в 253 тысячи рублей. Однако, несмотря на стабильный рост цен, россияне продолжают проявлять активный интерес к Турции и скупать путевки.

«Сейчас спрос на Турцию примерно на уровне прошлого года и на 60-70 процентов выше, чем в конце мая. Во-первых, завершились выборы президента и появилась определенность. Во-вторых, бронирования стимулирует прохладная погода, установившаяся в центральной части России», — объяснил Мурадян.

Ранее российские туристы пожаловались на значительный рост цен в Турции. По их словам, все подорожало вдвое, и традиционный отдых в Анталии стал не по карману. На фоне роста цен активизировались мошенники, россиянам рекомендуют тщательно проверять чеки, чтобы им не добавили лишние килограммы на рынке или не обсчитали в ресторанах.