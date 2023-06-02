МК: российские туристы пожаловались, что цены в Турции выросли вдвое

Российские туристы пожаловались на значительный рост цен в Турции. По их словам, все подорожало вдвое, и традиционный отдых в Анталии стал не по карману, пишет «Московский Комсомолец».

Так, Александр из Санкт-Петербурга отметил, что тур на семью с годовалым ребенком по системе «ультра все включено» в пятизвездочном отеле на девять дней с чартерным перелетом обошелся в 152 тысячи рублей, а в июне будет еще дороже — около 280 тысяч.

«Разочаровали цены. Как по мне, так очень высокие. Я не первый раз в Турции, но именно в этом году все взлетело в разы», — добавил путешественник. Он привел в пример детское пюре, которое в Москве стоит 39 рублей, а в Анталии обошлось в 70 лир (280 рублей).

Туристка Евгения отметила, что хотела купить в Турции лекарства, но некоторые подорожали наполовину, от части покупок пришлось отказаться. Она рассказала, что удивлена высокими ценами на технику, в России аналогичные позиции намного дешевле, несмотря на санкции.

Путешественница Оксана заявила, что подорожали брендовые вещи, например, Zara и в Adidas. Она также указала, что самый дешевый гамбургер обошелся им в центре Стамбула в 130 лир (508 рублей), а обед в приличном ресторане на двоих выходит не менее 1000-1500 лир (3900-5800 рублей).

Россияне, которые приехали жить в Турцию, также думают о переезде в другое место из-за высоких цен. Раньше люди уезжали из-за проблем с видом на жительство, объяснил Петр, который живет в Стамбуле. Теперь же все дорожает ежедневно, особенно продукты. Так, говядина в вакуумной упаковке стоила 190 лир (740 рублей), теперь её продают по 600 лир (2300 рублей).

На фоне роста цен активизировались мошенники, россиянам рекомендуют тщательно проверять чеки, чтобы им не добавили лишние килограммы на рынке или не обсчитали в ресторанах.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что у россиян появилась возможность выгодно отдохнуть в Стамбуле летом 2023 года благодаря продлению полетной программы туроператора PEGAS Touristik.