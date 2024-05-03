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23:56, 3 мая 2024Мир

В США выступили против расширения НАТО

Кеннеди-младший выступил против расширения НАТО за счет Украины
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил против расширения НАТО. Об этом он высказался в интервью газете Welt am Sonntag.

По мнению политика, события на Украине представляют собой конфликт, которого «хотели». Он также призвал подвергнуть Североатлантический альянс проверке по многим причинам, в том числе поскольку нынешняя версия организации «не имеет смысла».

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«Если обратить внимание на то, что Россия и Китай обладают гиперзвуковыми ракетами, то как возможна передислокация миллиона американских солдат через Атлантику?» — задумался он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не сможет получить приглашение в альянс на саммите организации в июле. «Когда время будет подходящим, Украина сразу станет членом НАТО. (...) Для того чтобы это решение было принято, (...) нам нужен консенсус. Я не ожидаю, что такого согласия нам удастся достичь на саммите в июле», — объяснил он свою позицию.

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      Марина Совина
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