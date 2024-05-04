00:18, 4 мая 2024

СВО выявила коррупционные риски в Минобороны Украины

Bloomberg: СВО помогла выявить коррупционные риски в Минобороны Украины

Фото: Thomas Peter / Reuters

Специальная военная операция (СВО) выявила ряд специфических коррупционных рисков в Минобороны Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на замминистра обороны Украины Юрий Джигир.

Ведомство активировало свое участие в программе НАТО, которая направлена на оказание помощи странам в выполнении обязательств по борьбе с коррупцией, а также в продвижении оборонных реформ.

По словам Джигира, в Минобороны также теперь введен двухэтапный механизм закупок. Министерство осуществляет контроль и проверку качества, а две государственные компании осуществляют надзор за закупками для того, чтобы снизить потенциальные коррупционные риски.

В январе министр обороны Украины Рустем Умеров рассказывал о масштабной коррупции в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его словам, аудит выявил совершенных нарушений более чем на 10 миллиардов гривен за короткий срок.

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      Сергей Грехов
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