Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:51, 4 мая 2024Мир

В Госдепе заявили о необходимости сотрудничества с Россией в сфере космоса

Госдеп: США и Россия должны продолжать сотрудничество в сфере космоса

Фото: NASA / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Москва и Вашингтон должны продолжать сотрудничество в сфере космоса, заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт на мероприятии Центра международных стратегических исследований.

Она подчеркнула, что важно сотрудничать настолько активно, насколько это возможно.

Мероприятие центра прошло после того, как советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия разрабатывает новый спутник, который потенциально может нести в себе ядерное устройство.

24 апреля Совет Безопасности ООН не принял поправку России и Китая к проекту резолюции США, которая призывает незамедлительно принять меры для того, чтобы не допустить размещения любых видов вооружений в космосе. За данную поправку проголосовали семь государств-членов СБ ООН. Против нее выступили семь стран, включая США, Францию и Великобритания. Одна из стран воздержалась от голосования. После этого Россия наложила вето на документ.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова оценила слова Борреля о капитуляции Украины

      Арестованный в США Винник признал вину

      В США раскрыли главный приоритет американцев

      В защите Starlink обнаружили уязвимости

      В Госдепе заявили о необходимости сотрудничества с Россией в сфере космоса

      В США выступили против расширения НАТО

      Стало известно о трудностях Boeing с производством из-за санкций против России

      СВО выявила коррупционные риски в Минобороны Украины

      В Венгрии раскрыли последствия отправки войск НАТО на Украину

      Глава МИД Венгрии раскритиковал слова Макрона об отправке войск на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше