В Госдепе заявили о необходимости сотрудничества с Россией в сфере космоса

Госдеп: США и Россия должны продолжать сотрудничество в сфере космоса

Москва и Вашингтон должны продолжать сотрудничество в сфере космоса, заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт на мероприятии Центра международных стратегических исследований.

Она подчеркнула, что важно сотрудничать настолько активно, насколько это возможно.

Мероприятие центра прошло после того, как советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия разрабатывает новый спутник, который потенциально может нести в себе ядерное устройство.

24 апреля Совет Безопасности ООН не принял поправку России и Китая к проекту резолюции США, которая призывает незамедлительно принять меры для того, чтобы не допустить размещения любых видов вооружений в космосе. За данную поправку проголосовали семь государств-членов СБ ООН. Против нее выступили семь стран, включая США, Францию и Великобритания. Одна из стран воздержалась от голосования. После этого Россия наложила вето на документ.