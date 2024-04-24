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22:53, 24 апреля 2024Мир

СБ ООН не принял поправку России к резолюции о неразмещении оружия в космосе

СБ ООН не принял поправку РФ и КНР к резолюции о неразмещении оружия в космосе

Фото: Eric Thayer / Reuters

Совет Безопасности ООН не принял поправку России и Китая к проекту резолюции США, которая призывает незамедлительно принять меры для того, чтобы не допустить размещения любых видов вооружений в космосе, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что за данную поправку проголосовали семь государств-членов СБ ООН. Против нее выступили семь стран, включая США, Францию и Великобритания. Одна из стран воздержалась от голосования.

Ранее заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Хайди Сю заявила, что американской частной промышленности нужно разрабатывать доступную радиационно-стойкую электронику, которая бы обеспечила стабильную работу спутников на околоземной орбите. Отмечается, что она обеспокоена возможностью использования ядерного оружия в космосе, которое может вывести из строя строя отдельные спутники или целые группировки».

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      Марина Совина
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