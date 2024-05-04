Арестованный в США Винник признал вину

Арестованный в США Винник заключил с прокуратурой сделку о признании вины

Арестованный в США россиянин Александр Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой. Об этом РИА Новостисообщил его адвокат Аркадий Бух.

«Он заключил сделку о признании вины», — отметил Бух.

Ранее адвокаты Винника настояли на включении своего подопечного в сделку по обмену заключенными между Россией и США. Они также подали ходатайство об отмене постановления, запрещающего россиянину публично обсуждать его дело.

В США Винника обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e. Предполагается, что через нее он отмыл четыре миллиарда долларов.

Александр Винник был вывезен из Греции в Бостон на частном самолете и затем перевезен в Сан-Франциско, где ему грозит до 50 лет тюрьмы. По словам его родственников, «все произошло и было обставлено как похищение». В США он предстал перед судом.