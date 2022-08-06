Экстрадированный в США россиянин Винник предстал перед судом

Минюст США: россиянин Винник впервые предстал перед американским судом в Калифорнии

Россиянин Александр Винник, который был осужден за незаконные операции в сфере криптовалют и экстрадирован в пятницу, 5 августа, Грецией в США впервые предстал перед американским судом в штате Калифорния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Минюст.

«Сегодня он впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско», — говорится в сообщении ведомства.

Винник был вывезен из Греции в Бостон на частном самолете и затем перевезен в Сан-Франциско, где ему грозит до 50 лет тюрьмы. По словам его родственников, «все произошло и было обставлено как похищение».

Винника арестовали летом 2017 года, три года спустя его экстрадировали во Францию, где он стал подозреваемым в краже личных данных и вымогательстве. Гособвинитель попросил посадить россиянина на 10 лет, но суд в Париже в итоге дал россиянину 5 лет тюрьмы. После оглашения приговора американские представители подали запрос на экстрадицию Винника в США, где против него уже заведено подобное обвинение и наложен крупный штраф.

Затем 4 августа суд принял решение о передаче его дела в греческую юрисдикцию. Его французский адвокат заявил, что после передачи дела США могут надавить на греческие власти, чтобы одобрить его экстрадицию в Штаты.