Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:49, 24 мая 2023Мир

Адвокаты Винника выступили за включение россиянина в сделку по обмену

Адвокаты Александра Винника настаивают на включении его в сделку по обмену между РФ и США
Александр Винник

Александр Винник . Фото: Giorgos Zachos / Globallookpress.com

Адвокаты россиянина Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании денег с помощью криптобиржи ВТС-е, настаивают на включении его в сделку по обмену заключенными между Россией и Соединенными Штатами, переговоры по этому вопросу продолжаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы окружного суда Калифорнии.

«Многочисленные лица, знакомые с деталями данных переговоров, сообщили стороне защиты, что считают важным, чтобы господин Винник и его юристы публично выступали за его включение в возможную сделку по обмену, чтобы максимизировать его шансы», — говорится в материалах.

Также отмечается, что защита настаивает на том, чтобы фигуранту позволили публично выступать за включение в обменные списки. Адвокаты россиянина подали ходатайство об отмене постановления, запрещающего Виннику публично обсуждать его дело.

Ранее адвокат Винника Дэвид Ризк оценил вероятность рассмотрения его подзащитного в качестве кандидата на следующий обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что допускает подобный сценарий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умерла Тина Тернер. За что певицу называли королевой рок-н-ролла?
Известная актриса раскрыла подробности о проблемах в отношениях с детьми
Казаки-добровольцы рассказали о боях под Артемовском
Оценена вероятность появления ПТСР у прошедших боевые действия россиян
iPhone и Apple Watch предложили открывать автомобили
FIS уравняла мужские и женские дистанции на чемпионатах мира по лыжным гонкам
В США обвинили спецслужбы Украины в атаке на Кремль
Бундесвер получит новые гаубицы и танки взамен отправленных Украине
Украину предупредили о риске обострения конфликта с Россией
В Киеве высказались о применении техники США при атаке диверсантов ВСУ на Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.