Адвокаты Винника выступили за включение россиянина в сделку по обмену

Адвокаты Александра Винника настаивают на включении его в сделку по обмену между РФ и США

Адвокаты россиянина Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании денег с помощью криптобиржи ВТС-е, настаивают на включении его в сделку по обмену заключенными между Россией и Соединенными Штатами, переговоры по этому вопросу продолжаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы окружного суда Калифорнии.

«Многочисленные лица, знакомые с деталями данных переговоров, сообщили стороне защиты, что считают важным, чтобы господин Винник и его юристы публично выступали за его включение в возможную сделку по обмену, чтобы максимизировать его шансы», — говорится в материалах.

Также отмечается, что защита настаивает на том, чтобы фигуранту позволили публично выступать за включение в обменные списки. Адвокаты россиянина подали ходатайство об отмене постановления, запрещающего Виннику публично обсуждать его дело.

Ранее адвокат Винника Дэвид Ризк оценил вероятность рассмотрения его подзащитного в качестве кандидата на следующий обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что допускает подобный сценарий.