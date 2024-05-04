В защите Starlink обнаружили уязвимости

The Register: уязвимости Starlink позволяют использовать интернет по всему миру

Корпорация SpaceX Илона Маска, которая является оператором Starlink, не может гарантировать, что сервис не будет работать там, где служба официально не запущена. Об этом сообщает издание The Register.

Журналисты медиа обратили внимание, что в апреле SpaceX разослала сообщения пользователям из Африки, предупредив их, что спутниковый интернет Starlink нельзя использовать в тех странах, где служба не запущена официально. По информации специалистов, тем не менее, инженеры компании не могут точно отследить геопозицию терминалов и заблокировать их.

В своем сообщении SpaceX потребовала прекратить использовать Starlink за пределами разрешенных зон до 30 апреля. Однако оказалось, что африканские потребители продолжают пользоваться Starlink и в мае. Таким образом, обнаруженные энтузиастами уязвимости в защите дают доступ к спутниковому интернету буквально по всему миру.

В материале говорится, что ранее власти Украины обвиняли SpaceX в том, что Starlink могут пользоваться российские военные. Судя по всему, энтузиасты нашли способ разблокировки сервиса. «SpaceX очень не любит, когда люди покупают и активируют терминал в стране, где поддерживается услуга, а затем везут его в другую страну, где нет официального сервиса», — заявили журналисты, при этом отметив, что оператор службы не может ничего сделать.

В конце апреля генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что украинские военные смогли взломать терминалы Starlink, чтобы выходить в интернет бесплатно. Также им удалось обойти территориальные ограничения на работу устройств.