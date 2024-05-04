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01:31, 4 мая 2024Мир

Тушение огня на заводе в Берлине прервали из-за токсичной воды

Bild: тушение огня на заводе в Берлине прервали из-за токсичной воды

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В Берлине прервали тушение завода Diehl Metal Applications (входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group) из-за угрозы попадания в стоки токсичной воды. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на представителя пожарной службы Адриана Венцеля.

Для предотвращения попадания воды в канал Тельтов возвели заграждения из мешков с песком. Вода для тушения откачивается и утилизируется специализированной компанией.

Пожар на заводе начался 3 мая. Его причина пока неизвестна. Часть немецкой столицы заволокло ядовитым дымом. Возгорание на заводе Diehl не повредило производственную линию систем ПВО IRIS-T, которые поставляют на Украину. Комментируя последствия пожара, источники газеты Der Spiegel также отметили, что понесенные повреждения не повлияют на сроки немецких военных поставок на Украину.

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      Сергей Грехов
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