В ФРГ прокомментировали последствия пожара на заводе по производству IRIS-T

Spiegel: пожар на заводе Diehl не повредил производственную линию IRIS-T

Производственная линия систем ПВО IRIS-T продолжит свою работу в скором времени, пожар на металлургическом предприятии компании Diehl в Берлине не повредил значимые объекты завода. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Der Spiegel.

Комментируя последствия пожара, источники также отметили, что понесенные в ходе пожара повреждения также не повлияют на сроки немецких военных поставок на Украину.

О пожаре на заводе сообщалось утром 3 мая. Из-за возгорания часть немецкой столицы накрыло ядовитым дымом. Огонь вспыхнул на втором этаже здания и за несколько часов перекинулся на верхний этаж. По предварительным данным, площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Для тушения привлекали бригаду из 130 пожарных. Всех сотрудников предприятия удалось эвакуировать.