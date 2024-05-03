Часть европейской столицы накрыл ядовитый дым

Часть Берлина накрыло ядовитым дымом из-за пожара на заводе металлоконструкций

В Берлине горит завод металлоконструкций. Часть немецкой столицы накрыло ядовитым дымом, пишет Berliner Zeitung.

Пожар произошел на предприятии оборонно-промышленной компании Diehl в районе Лихтерфельде. Огонь вспыхнул на втором этаже здания утром и за несколько часов перекинулся на верхний этаж. По предварительным данным, площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. На месте работает бригада из 130 пожарных. Всех сотрудников удалось эвакуировать.

В цехе горят в том числе химикаты, поэтому тушение возможно лишь снаружи. Население предупредили о едком дыме и попросили закрыть окна и двери. Из-за ветра он распространяется по Штеглиц-Целендорфу, Шпандау и западной части Райникендорфа. Экстренные службы отслеживают уровень концентрации опасных веществ в воздухе.

В октябре масштабный пожар вспыхнул в лондонском аэропорту Лутон. Здание авиагавани частично обрушилось, были повреждены 1,2 тысячи автомобилей, находившихся на стоянке.