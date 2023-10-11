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15:04, 11 октября 2023Путешествия

Охваченный огнем аэропорт в Европе сняли на видео

В лондонском аэропорту Лутон вспыхнул масштабный пожар
СюжетПожар в Москве:

Лондонский аэропорт Лутон приостановил полеты почти на сутки из-за масштабного пожара. Охваченную огнем авиагавань Европы сняли на видео, подробностями делится издание Independent.

Сообщение о возгорании на недавно построенной многоуровневой парковке аэропорта поступило около 21:00 по местному времени (23:00 по Москве) 10 октября. В воздушную гавань направили 15 пожарных машин и более 100 огнеборцев.

По предварительным оценкам, на стоянке находились 1,2 тысячи автомобилей, они оказались повреждены. Также стало известно, что вспыхнувшее здание частично обрушилось. Тушение пожара продолжается.

Администрация аэропорта приостановила вылеты минимум до 15:00 (17:00 по Москве) 11 октября и рекомендовала пассажирам временно воздержаться от поездок в Лутон. Как пишет Independent, возникшие сбои в расписании затронули до 40 тысяч путешественников.

Ранее в самолете российской авиакомпании произошло задымление из-за того, что у одного из пассажиров загорелся аккумулятор телефона. Непредвиденная ситуация произошла на рейсе Boeing 737 из Каира в Москву, когда люди уже покидали лайнер.

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    Мария Борисова
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