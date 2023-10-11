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12:12, 11 октября 2023Путешествия

В российском самолете произошло задымление из-за вспыхнувшего телефона

«Авиаторщина»: телефон пассажира загорелся на рейсе из Каира в Москву

Фото: Unsplash

В самолете российской авиакомпании произошло задымление из-за того, что у одного из пассажиров загорелся телефон. Подробностями поделился Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, непредвиденная ситуация произошла на рейсе Boeing 737 из Каира в Москву в понедельник, 9 октября. Аккумулятор устройства вспыхнул после приземления воздушного судна в аэропорту Шереметьево, когда пассажиры уже покидали самолет.

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Самовозгорание телефона вызвало задымление в хвостовой части лайнера. Члены экипажа быстро устранили проблему, применив огнетушитель.

Как отмечает канал, в результате инцидента люди не пострадали, а эвакуация не проводилась. Ковровое покрытие салона получило незначительные повреждения.

Ранее стало известно, что беспилотник попытался атаковать аэропорт в Пскове. В результате дрон сбили военные: они открыли по устройству огонь из автоматов. Работа аэропорта не нарушилась.

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    Мария Борисова
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