Атаковавший аэропорт в Пскове беспилотник сбили автоматами

Mash: военные при помощи автоматов сбили атаковавший аэропорт Пскова беспилотник

Летевший в сторону аэропорта Пскова беспилотник едва не сорвал работу воздушной гавани утром в среду, 11 октября. Дрон отогнали военные, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе заметили наземные службы аэропорта. «Откуда и куда он летел, было неясно», — уточняется в публикации.

В результате дрон сбили военные: они открыли по атаковавшему авиагавань устройству огонь из автоматов. В настоящий момент проводится проверка произошедшего.

Ранее украинские БПЛА самолетного типа дважды атаковали исправительную колонию №2 в Брянске, где, по данным журналистов, находятся экс-бойцы ВСУ и диверсанты. Дроны несли брикеты канадской пластичной взрывчатки С4 с металлическими шариками. Вечером 10 октября БПЛА упал на территорию ИК-2, но заряд не сдетонировал, о второй атаке стало известно утром следующего дня.

