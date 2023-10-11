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10:02, 11 октября 2023Силовые структуры

Украинский беспилотник со взрывчаткой второй раз атаковал российскую колонию

ВСУ второй раз атаковали БПЛА ИК-2 в Брянске

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз атаковали беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) здание исправительной колонии № 2 (ИК-2) в Брянске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в колонии ИК-2 находятся украинские экс-бойцы и диверсанты. Беспилотник снова был начинен брикетами канадской пластичной взрывчатки С4 с металлическими шариками.

Ранее стало известно, что вечером 10 октября БПЛА самолетного типа с реактивным двигателем упал на территорию ИК-2. Дрон разбился, но имевшаяся на его борту взрывчатка С-4 весом 500 граммов, начиненная поражающими элементами из подшипников, не сдетонировала.

В результате инцидента ни сотрудники, ни заключенные колонии не пострадали.

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    Екатерина Кашурникова
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