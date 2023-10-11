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09:05, 11 октября 2023Силовые структуры

Украинский беспилотник со взрывчаткой безуспешно атаковал российскую колонию

В Брянске дрон со взрывчаткой упал на территорию ИК-2, но не сдетонировал

Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ

В Брянске украинский беспилотник со взрывчаткой на борту безуспешно атаковал здание исправительной колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Вечером 10 октября беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа с реактивным двигателем упал на территорию ИК-2. Дрон разбился, но имевшаяся на его борту взрывчатка С-4 весом 500 граммов, начиненная поражающими элементами из подшипников, не сдетонировала.

В результате инцидента ни сотрудники, ни заключенные колонии не пострадали.

Правоохранительные органы проводят проверку.

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    Любовь Ширижик
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