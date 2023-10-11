Украинский беспилотник со взрывчаткой безуспешно атаковал российскую колонию

В Брянске дрон со взрывчаткой упал на территорию ИК-2, но не сдетонировал

В Брянске украинский беспилотник со взрывчаткой на борту безуспешно атаковал здание исправительной колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Вечером 10 октября беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа с реактивным двигателем упал на территорию ИК-2. Дрон разбился, но имевшаяся на его борту взрывчатка С-4 весом 500 граммов, начиненная поражающими элементами из подшипников, не сдетонировала.

В результате инцидента ни сотрудники, ни заключенные колонии не пострадали.

Правоохранительные органы проводят проверку.