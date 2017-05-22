На Доренко подали в суд за слова о запахе кошачьей мочи в Благовещенске

Юрист Игорь Волобуев подал иск в Арбитражный суд Москвы к главному редактору и ведущему радиостанции «Говорит Москва» Сергею Доренко из-за его высказываний о Благовещенске. Об этом он рассказал в своем блоге на «Амур.инфо».

«Доренко были распространены сведения в форме оценочных суждений, с употреблением элементов стилистически сниженной лексики, которые затрагивают честь, достоинство и деловую репутацию как физических лиц — жителей Благовещенска, так и деловую репутацию юридических лиц», — сказано в тексте искового заявления, которое опубликовал Волобуев.

Адвокат требует обязать журналиста озвучить в эфире радиостанции «Говорит Москва» ответ благовещенцев, а также взыскать с него шесть тысяч рублей госпошлины. Судебное слушание назначено на 1 августа.

Обратиться в суд Волобуева подтолкнули слова Доренко, произнесенные в авторской программе «Подъем» в январе 2017 года. Тот в прямом эфире сказал следующее: «Благовещенск — это место ржавчины, это место, пахнущее кошачьей мочой и так далее. Это Благовещенск. А напротив есть Хэйхэ. Они сидят в своих жалких бетонных конурках, благовещенцы, но подходят к окошку, и если расковырять окошко от грязи, то видно Хэйхэ. И так счастливо становится».