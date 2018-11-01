Соловьев посчитал журналистов причастными к взрыву здания ФСБ в Архангельске

Вести FM / YouTube

Ведущий Владимир Соловьев причислил нескольких российских журналистов к виновным в подрыве здания управления ФСБ в Архангельске, которое совершил студент политехнического техникума. В эфире передачи «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM», запись которого доступна на YouTube, он назвал имена сотрудников СМИ Александра Плющева и Екатерины Винокуровой, а также политика Дмитрия Гудкова.

По мнению Соловьева, журналисты и гражданские активисты оправдывают преступников, поддерживая обвиняемых в экстремизме подростков. Причиной теракта, уверен он, стала акция в поддержку фигурантов дел организаций «Новое величие» и «Сеть» под названием «Марш матерей».

Материалы по теме Здание ФСБ подорвали в Архангельске Подросток-террорист погиб, трое чекистов в больнице

Соловьев считает, что Плющев, Винокурова и Гудков должны ощущать «личную вину» за произошедшее в Архангельске: журналисты — за свои тексты, а политик — за отсутствие реакции на произошедшее.

«То есть, этот мерзавец даже не понимает своей вины. Винокурова не понимает своей вины. Гудков не понимает своей вины. Вы куда людей-то отправляли?» — заявил Соловьев. В своем монологе ведущий также заявил, что в России необходимо ввести киберполицию и «внедренных агентов» в сети.

Ранее Соловьев одобрительно высказывался об идее уголовного преследования за репосты.

31 октября 17-летний студент из Архангельска взорвал бомбу в местном управлении ФСБ. Террорист погиб, три сотрудника силового ведомства были контужены. Сообщается, что молодой человек придерживался анархо-коммунистических взглядов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!