Киселев привлек ученых к сужению свободы слова в России

Телеведущий Дмитрий Киселев попросил академиков Российской академии образования (РАО) определить границы свободы слова и самовыражения. Как сообщает издание «Коммерсантъ», с таким предложением от выступил на общем собрании РАО.

Журналист заявил, что необходимо определить «границы невозможного и границы допустимого». «Нет эффективного общества без внутренних запретов», — заключил Киселев, сообщив, что ученым предстоит создать новую светскую этику. Ведущий попросил кандидата в президенты РАО Юрия Зинченко уделить этой проблеме особое внимание.

Ранее телеведущий предложил сузить диапазон свободы слова в России. С таким заявлением он выступил в эфире телепередачи «Вести недели».

Поводом для такого призыва стал скандал вокруг кинофильма «Праздник»: картина затрагивает тему блокады Ленинграда в сатирическом контексте. Киселев посчитал такую интерпретацию исторических событий недопустимой.

Позднее журналист заявил, что его предложения должны были спровоцировать дискуссию в обществе. По его мнению, такой свободы, как у россиян, нет нигде, и следовало бы ее отрегулировать.

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