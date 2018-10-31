Здание ФСБ в Архангельске подорвал 17-летний смертник

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о террористическом акте и незаконном ношении боеприпасов в связи со взрывом в здании управления ФСБ в Архангельске. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что бомбу в здание пронес 17-летний подросток, он погиб. Его личность установлена, это местный житель. Следователи также подтверждают информацию о ранении трех сотрудников спецслужбы.

О самоподрыве в здании архангельского УФСБ сообщала «Российская газета» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Взрыв произошел утром 31 октября. Как сообщали в Национальном антитеррористическом комитете, злоумышленник, войдя в здание, достал из сумки некий предмет, который взорвался у него в руках. Подрывник получил несовместимые с жизнью ранения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!