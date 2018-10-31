ЧП у здания ФСБ в Архангельске оказалось самоподрывом

По предварительным данным, взрыв у входа в задние областного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Архангельске произошел в результате самоподрыва. Об этом в среду, 31 октября, источник в силовых ведомствах региона сообщил «Российской газете».

«Вероятнее всего, это был самоподрыв», — сказал источник. В свою очередь, по данным РИА Новости, в результате инцидента один человек погиб, трое госпитализированы.

Ранее 31 октября источник в экстренных службах рассказал о взрыве около здания регионального УФСБ в Архангельске с одним погибшим. «Пострадавший скончался при оказании помощи», — сказал источник, отметив, что погибший не является сотрудником управления, его личность устанавливается.

tvzvezda.ru

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