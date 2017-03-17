В Малгобеке здание ФСБ обстреляли из гранатомета

В Ингушетии ведется розыск неизвестных, обстрелявших здание республиканского управления ФСБ в Малгобеке. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах республики.

Инцидент произошел в ночь на 17 марта. «Выстрел произведен из ручного гранатомета по зданию ФСБ в Малгобеке, в результате взрыва жертв и пострадавших нет», — уточнил собеседник агентства.

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По его словам, несколько лиц, обстрелявших здание, скрылись с места происшествия. Проводятся оперативные мероприятия по установлению их местонахождения и задержания. На месте происшествия найден корпус гранатомета, из которого был произведен выстрел.

24 ноября 2016 года Национальный антитеррористический комитет сообщил о гибели двух сотрудников спецназа ФСБ во время спецоперации в Назрани (Ингушетия). Силовики заблокировали дом, в котором укрывались участники бандформирования, совершавшего преступления террористической направленности на территории Северного Кавказа.

В ходе операции были ликвидированы двое подозреваемых, оказавшие вооруженное сопротивление. Предположительно, это отец и сын Илиевы. У них дома были изъяты флаг террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) и самодельные бомбы.