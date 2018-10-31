От взрыва у здания ФСБ в Архангельске пострадали три чекиста

От взрыва у входа в задние областного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Архангельске пострадали три сотрудника спецслужбы. Об этом в среду, 31 октября, со ссылкой на заявление Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

В официальном заявлении НАК также отмечается, что устроивший взрыв у здания УФСБ в Архангельске скончался от ранений.

«В Архангельске на входе в административное здание управления ФСБ России произошел взрыв. По предварительной информации, лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что ЧП у здания УФСБ в Архангельске, по предварительным данным, оказалось самоподрывом.

tvzvezda.ru

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