У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв

Взрыв произошел около здания управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Архангельской области в Архангельске, погиб один человек. Об этом в среду, 31 октября, источник в экстренных службах сообщил ТАСС.

«Пострадавший скончался при оказании помощи», — сказал источник, отметив, что погибший не является сотрудником управления, его личность устанавливается. Причина взрыва также пока не известна.

17 марта 2017 года сообщалось, что в Ингушетии начали розыск неизвестных, обстрелявших здание республиканского управления ФСБ в Малгобеке. Выстрел по зданию был произведен из ручного гранатомета, при этом никто не пострадал.

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