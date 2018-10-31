В Кремле прокомментировали взрыв у здания ФСБ

Президент России Владимир Путин проинформирован о взрыве у здания управления ФСБ в Архангельске, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 31 октября.

«Что касается расследования, исполнителей этого взрыва, наверное, эта информация будет по линии Федеральной службы безопасности представлена. Президенту доложено, безусловно», — сказал представитель Кремля.

Ранее в среду стало известно о взрыве около здания регионального УФСБ в Архангельске. В результате один человек погиб. По данным ТАСС, погибший не является сотрудником управления. По предварительным данным, взрыв произошел в результате самоподрыва.

Как позже сообщил губернатор Архангельского края Игорь Орлов, в результате инцидента пострадали три человека, они госпитализированы. По его словам, взрыв произошел на входе в здание управления ФСБ.

tvzvezda.ru

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