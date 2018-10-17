Путин отреагировал на взрыв в Керчи

Президент России Владимир Путин заявил, что мотивы и версии взрыва в Керчи тщательно изучаются. Его цитирует ТАСС в среду, 17 октября.

«По результатам этой работы правоохранительных органов и специальных служб общественность будет проинформирована», — заверил глава государства.

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«Уже ясно, что это преступление», — добавил он.

Соответствующее заявление Путин сделал перед пресс-конференцией по итогам переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Ранее в среду Владимир Путин поручил ФСБ и следственным органам незамедлительно выяснить и установить причины взрыва в колледже. Он также распорядился обеспечить срочную транспортировку тяжело пострадавших в ведущие лечебные учреждения России.

17 октября в техникуме в Керчи произошла серия взрывов и стрельба. Сообщалось о подрыве неустановленной бомбы. В результате происшествия погибли не менее 17 человек, более 40 пострадали.

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