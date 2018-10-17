Переговоры президентов России и Египта сменили формат из-за взрыва в Крыму

Переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси в расширенном формате решено отменить после случившегося в Керчи. Об этом в среду, 17 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Ранее египетский лидер сообщил, что в ходе общения с российским коллегой планирует поднять вопросы возобновления турпотока из России в Египет и возобновление прямого авиасообщения между городами двух стран.

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Последняя встреча лидеров состоялось в декабре 2017 года в Египте. По итогам встречи Путин заявил о готовности возобновить прямое авиасообщение с Египтом, которое было приостановлено в 2015 году после авиакатастрофы в Шарм-эш​-Шейхе.

Ранее в среду Владимир Путин поручил ФСБ и следственным органам незамедлительно выяснить и установить причины взрыва в колледже в Керчи. Он также распорядился обеспечить срочную транспортировку тяжело пострадавших в ведущие лечебные учреждения России.

По последним данным, в результате теракта в керченском техникуме погибли 18 человек. Ранее сообщалось о 10 жертвах. Различные ранения получили свыше 40 человек.

В республике объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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