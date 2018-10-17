Путин дал силовикам поручение после взрыва в Керчи

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ и следственным органам незамедлительно выяснить и установить причины взрыва в колледже в Керчи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 17 октября.
«Ожидаем информации на этот счет от компетентных органов, — сказал Песков.
Кроме того, Путин поручил обеспечить срочную транспортировку тяжело пострадавших в ведущие лечебные учреждения России, проинформировал пресс-секретарь. По словам Пескова, в Кремле не исключают версию теракта при взрыве в учебном заведении.
Инцидент произошел в среду утром. Причиной взрыва стало неустановленное взрывное устройство, заявил представитель Национального антитеррористического комитета. В ведомстве также подтвердили поступавшую ранее информацию о 10 погибших и 50 пострадавших. Ранее в СМИ фигурировала версия взрыва газового баллона.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.